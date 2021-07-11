11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'de bugün hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. 10:00'da Kalp Yarası ekranlarda olurken hemen ardında Maraşlı ve Baş Belası gibi ATV'nin sevilen dizileri ekrana getiriliyor. Akşam ise Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...

11 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Yabancı Sinema: Buzul Çağı

10:00 Kalp Yarası

13:00 Maraşlı

16:00 Baş Belası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

00:20 Golden Slumber - Yabancı Sinema