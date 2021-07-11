11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de
ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Yabancı Sinema: Buzul Çağı ile başlayan kanalda hemen ardından Kalp Yarası yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Baş Belası yeni bölümüyle ATV izleyicisiyle buluşuyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'de bugün hangi dizilerin olduğu merak ediliyor. 10:00'da Kalp Yarası ekranlarda olurken hemen ardında Maraşlı ve Baş Belası gibi ATV'nin sevilen dizileri ekrana getiriliyor. Akşam ise Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar ATV yayın akışı...
11 TEMMUZ 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Yabancı Sinema: Buzul Çağı
10:00 Kalp Yarası
13:00 Maraşlı
16:00 Baş Belası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
00:20 Golden Slumber - Yabancı Sinema