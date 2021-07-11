11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışına yer verdik. Kanal güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken akşam Şef Akademi'nin yeni bölümünü ekrana veriyor...

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Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ekrana gelirken hemen ardından Kadının Eseri programı ekranlarda olacak. 20:30'da Sen Çal Kapımı yayınlanırken, 23:15'te Şef Akademi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hemen sonrasında izleyiciyi gözyaşına boğacak Alya filmi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı... 4 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Kadının Eseri 12:30 Hayat Bayram Olsa 14:30 Kefaret 16:30 Son Yaz 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:30 Sen Çal Kapımı 23:15 Şef Akademi 01:15 Ayla