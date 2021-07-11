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11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışına yer verdik. Kanal güne Çalar Saat Hafta Sonu ile başlarken akşam Şef Akademi'nin yeni bölümünü ekrana veriyor...

11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle Fox TV'de

Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 08:30'da Çalar Saat Hafta Sonu ekrana gelirken hemen ardından Kadının Eseri programı ekranlarda olacak. 20:30'da Sen Çal Kapımı yayınlanırken, 23:15'te Şef Akademi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hemen sonrasında izleyiciyi gözyaşına boğacak Alya filmi Fox TV ekranlarında oluyor. İşte 11 Temmuz 2021 Pazar Fox TV yayın akışı...

4 TEMMUZ 2021 PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Hayat Bayram Olsa

14:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Sen Çal Kapımı

23:15 Şef Akademi

01:15 Ayla

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