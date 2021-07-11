11 Temmuz Pazar altın fiyatlarında şok düşüş! Bugün Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar?Wimbledon kadınlarda şampiyon Asleigh Barty!Gülşen sınırları zorladı! Öyle bir kıyafetle konsere çıktı ki! Büyük tepki topladıTaksim tünelinde otobüs yangını!Yıldız Tilbe'den Hadise'ye övgüler! "Sadece Hadise'nin şarkılarına tahammül edebiliyorum"Pınar Gültekin davasında şok gelişme! Cinayeti tek başına işlemediği ileri sürülmüştü! Katil Avcı'nın anne, baba ve ortağına iddianame kararı...Fatih Terim: "PSV maçının garantisi yok"11 Temmuz 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Öldürme Arzusu Show TV'deVan'da feci kaza: 6'sı yanarak 12 kişi öldü Düzensiz göçmenleri taşıyordu... Cesetler yola savruldu11 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | En kaliteli bayram şekerleri ve çikolatalar A101'de!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. 11 Temmuz Pazar Resmi Gazete | Resmi Gazete'de bugün

11 Temmuz Pazar Resmi Gazete | Resmi Gazete'de bugün

11 Temmuz 2021 Pazar Resmi Gazete kararları yayımlandı. Peki bugünkü Resmi Gazete'de neler var? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar...

11 Temmuz Pazar Resmi Gazete | Resmi Gazete'de bugün

11 Temmuz 2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmi Gazete detayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT