11 yaşındaki oğlunu telefon yüzünden çamaşır ipiyle boğarak öldürdü

Brezilya'da 11 yaşındaki oğlu Rafael'i telefonla fazla zaman geçirdiği gerekçesiyle vahşice öldüren anne Alexandra Dougokenski, önce cinayeti gizleyip, oğlunun kaybolduğunu iddia etti. Daha sonra işlediği korkunç suçu itiraf ederekn Brezilya polisi tarafından tutuklandı.

2 çocuk annesi 33 yaşındaki Dougokenski, başta oğlunun evden kaçtığını söyleyerek dikkatleri kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Müfettişler, Rio Grande do Sul eyaletindeki Planato'da ailenin evine yakın bölgede geniş bir arama çalışması başlattı. Küçük çocuğu bulmak için yürütülen araştırmaya, arama köpekleri ve ailenin endişeli yakınları da yardım etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Ancak çocuk bulunamayınca anne sinir krizi geçirerek oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kayboluşundan on gün sonra anne, oğlunun cansız bedenini sakladığı yerden çıkardı.

CESEDİ KOLİYE KOYMUŞ

Cansız beden, 25 Mayıs günü, ailenin evinden beş metre uzaklıktaki komşusunun garajında, bir kolide bulundu. Plastik bir torbaya sarılı olarak koliye konmuş olan cansız beden, bulunduğunda bozulmaya başlamıştı.

Ortaya attığı yalanı daha fazla sürdüremeyeceğini söyleyen anne, suçunu itiraf etti.