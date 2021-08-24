11 yıl boyunca aşklarını gizli yaşadılar! Dünya şampiyonu üvey kardeşiyle hayatını birleştirdi!

2019 yılında üvey kardeşiyle olan birlikteliğini açıklayan 26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu Oliveira, 11 yıl boyunca gizli yaşadığı ilişkisinin detaylarını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Oliveria, anne ve babaları evlenmelerinin ardından 13 yaşında tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisini paylaştı.

"HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ VİRAJINI GEÇTİK"

2015 İtalya Motosiklet Grand Prix’sinde Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Portekizli motorcu olan Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününe ait görseller paylaşarak "Hayatımızın en önemli virajını geçtik. Evliliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.