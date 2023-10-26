110 yaşındaki Cemile nine Cumhuriyet’in ilk yıllarını ağlayarak anlattı: Kar suyunu eriterek içiyorduk!

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Cemile Yıldırım, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda yaşanan zorlukları ve yüzüncü yıl sevincini gözyaşları içinde anlattı.

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110 yaşındaki Cemile nine Cumhuriyet’in ilk yıllarını ağlayarak anlattı: Kar suyunu eriterek içiyorduk!

20 yıl önce terörle mücadelede oğlunu şehit veren Cemile nine, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda ülkenin yokluk içinde olduğunu, köylerine saldıran Ermeni çetelerine karşı savaşan iki dayısının ayaklarının donduğunu söyledi.

Çocukken Ermenilerin köylerine saldırıp kendilerini yok etmek istediklerini belirten Yıldırım, saldıranların çok kalabalık olduğunu, köylerinde ise o dönem az sayıda erkek olduğunu aktardı.

"Yiyecek bulamıyorduk"

"Kar üzerinde onlara karşı mücadele eden dayılarımın ayakları dondu" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir gün köyümüzü bastılar. Evimizin damını deldiler ve bizi yok etmek istediler. Bizim yokluk içinde olduğumuzu biliyorlardı. Hiç kurşunumuz yoktu. Onlarda silah vardı. Evimizin üzerine geldiklerinde bir tek kurşunumuz kalmıştı. Babam son kurşunu atınca onlar bizim mühimmatımız olduğunu düşünerek kaçtılar. Köyümüzün çevresinde çok sayıda düşman askeri öldürüldü. Allah'ın desteğiyle onları kovduk. Kar üzerinde ayakkabısız ve çorapsız düşmana karşı mücadele veren birçok kişinin ayakları donuyordu. Sürekli Ermeni çetelerine karşı koyardık. Kıtlık çoktu, hiç yiyecek bulamıyorduk. Kar suyunu eriterek içiyorduk. Yemek hiç yoktu. Bir metre kumaş bulamıyorduk. Çok şükür şu anda her şeyimiz var."

"Erdoğan'ı sürekli destekliyorum"

Yaşanan onca yokluğun ardından şu anda ülkenin çok iyi durumda olduğunu anlatan Cemile nine, "Sürekli Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı destekledim. Erdoğan, Müslümanlar için daha iyidir. Ben sürekli ona dualar ettim. Bir gün kadın kolları kapımızı çaldı, benden oy istediler. Ben Erdoğan'dan başkasına oy vermeyeceğimi söyledim. Onlar benden kendilerine oy vermemi söylediler. Ben Erdoğan'dan başkasına oy vermeyeceğimi söyledim. Onlar bana sarılarak Erdoğan için geldiklerini söylediler. Onu iyi tanıyorum. Adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ona güç kuvvet versin" dedi.

"Maşallah ülkemiz yüz yaşına ulaştı"

Yaşanılan onca zorlukların geride kaldığını ifade eden Cemile nine, "Maşallah, Türkiye yüz yaşına geldi. Allah, her türlü kaza ve beladan korusun. Her gün ülkem için dua ediyorum" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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