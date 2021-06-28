119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

Amasya' da yaşayan 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker Aslan'a torunları doğum günü pastası sürprizi yaptı. 119 yaşına giren Şeker nine pastasındaki mumları üfledi. Ve kızı ve torunları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞEKER NİNEDEN UZUN YAŞAMIN SIRRI

119 yaşındaki Şeker Aslan, bu yaşına kadar hala dinç olmasının sırlarından bahsetti. Doğal beslenmenin ne kadar sağlıklı bir şey olduğunun altını çizen Aslan, her gün yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya tükettiğini söyledi. Dinç olmasının bu organik ürünlerle beslenmesine bağladı.

HAZIR GIDA TÜKETMEM

Annesinin hep doğal ürünler tükettiğini belirten Şeker Aslan kızı, annesinin hiçbir zaman hazır yiyecekler tüketmediğini hep doğal beslendiğini söyledi. Kendi yoğurdunun, peynirini kendisi yaptığını söyledi. Bu yaşına kadar tek hastalığının alzheimer olduğunu belirtti. Koranavirüsünün olduğu dönemde herkesin hastalığa yakalandığının annesinin testinin negatif çıktığının altınında çizdi.