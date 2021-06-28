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  3. 119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

Yaşı kadar görmüşlüğü olan Şeker nine yeni yaşına kızı ve torunları ile pasta üfleyerek girdi. Bu yaşına kadar dinç kalmanın sırlarını da verdi.

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

Amasya' da yaşayan 3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı gören Şeker Aslan'a torunları doğum günü pastası sürprizi yaptı. 119 yaşına giren Şeker nine pastasındaki mumları üfledi. Ve kızı ve torunları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

ŞEKER NİNEDEN UZUN YAŞAMIN SIRRI

119 yaşındaki Şeker Aslan, bu yaşına kadar hala dinç olmasının sırlarından bahsetti. Doğal  beslenmenin ne kadar sağlıklı bir şey olduğunun altını çizen Aslan, her gün yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya tükettiğini söyledi. Dinç olmasının bu organik ürünlerle beslenmesine bağladı.

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

 

HAZIR GIDA TÜKETMEM

Annesinin  hep doğal ürünler tükettiğini belirten Şeker Aslan kızı, annesinin hiçbir zaman hazır yiyecekler tüketmediğini hep doğal beslendiğini söyledi. Kendi yoğurdunun, peynirini kendisi yaptığını söyledi. Bu yaşına kadar tek hastalığının alzheimer olduğunu belirtti. Koranavirüsünün olduğu dönemde herkesin hastalığa yakalandığının annesinin testinin negatif çıktığının altınında çizdi.

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

119 yaşındaki şeker nine uzun yaşamın sırlarını verdi

 

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