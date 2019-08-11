12-13 Ağustos'taki göktaşı yağmuru Türkiye'den de görülebilecek!

Göktaşı yağmuru halk arasında çok merak edilen ve görmek için sabırsızlanılan bşr olaydır. Eğer siz de bu görsel şölen için bekliyorsanız yarına dikkat edin.

GÖKTAŞI YAĞMURU NE ZAMAN?

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmuru hakkında konuşan Gök Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Orhan Gölbaşı, "Perseid Göktaşı Yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır" diye konuştu.

SAATTE KAÇ GÖKTAŞI GÖRÜLEBİLİR?

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşının görülebileceğini ifade eden Gölbaşı, izlemek isteyenler için de tavsiyelerde bulundu. Prof.Dr. Gölbaşı, "Gözlem sırasında takımyıldızı doğrultusuna (Kuzeydoğu yönünde) bakılması gerekiyor. Çünkü göktaşları sanki bu takımyıldızından geliyormuş gibi görünür. Bu doğrultuda kolaylıkla tanınabilen Cassiopea (Koltuk) takımyıldızı da bulunuyor. Bu nedenle Küçük Ayı Takımyıldızının biraz doğusunda yer alan Cassiopea doğrultusuna bakmak da yeterli olacaktır" dedi.

GÖKTAŞI NE İLE İZLENEBİLİR?

Göktaşı yağmurunu izlemek için herhangi bir alete gerek olmadığını, ışık kirliliğinin olmadığı her yerden izlenebileceğini belirten Prof.Dr. Gölbaşı, 15 Ağustos'ta Ay'ın dolunay evresinde olması sebebiyle sönük göktaşlarının zor görüleceğini söyledi.

GÖKTAŞI YAĞMURU NEDİR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60'a yakın meteor yanması izlenebilecek.

12-13 Ağustos'ta güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçalar akıntı oluşturacak ve dünya da bu akıntının içerisine girecek. Dünya atmosferiyle etkileşen bu küçük parçacıkların bıraktığı yanma izleri gece daha iyi görülebilecek. 21.30’da gerçekleşecek olan Perseid Meteor gece saat 02.00 sıralarında Satürn ve sabah 04.00 sıralarında ise Mars şehir ışıklarından uzak yerlerinde görülebilecek.

AĞUSTOS AYININ GÖK OLAYLARI NELERDİR?

02 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (359.545 km)

09 Ağustos Ay ve Jüpiter birbirine yakın görünümde

10 Ağustos Merkür en büyük batı uzanımında (19°)

12 Ağustos Ay ve Satürn birbirine yakın görünümde

17 Ağustos Ay Dünya’ya en uzak konumunda (406.200 km)

30 Ağustos Ay Dünya’ya en yakın konumunda (357.175 km)