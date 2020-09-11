KPSS Alan sınavı 12 Eylül ve 13 Eylül 2020 tarihlerine iki oturumda gerçekleşecek. 10 Eylül yani dün açıklanan vaka oranlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmek istiyor. KPSS sınavının da hasta sonu gerçekleştirilecek olması 12-13 Eylül sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Hafta sonu yasak var mı? sorularını gündeme getirdi.

12-13 EYLÜL 2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı konusuna ilişkin şöyle yanıt verdi:

"Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Dolayısıyla bu anlamdaki tedbirleri Ankara'da daha yoğunlaştıran yaklaşım ve çaba içindeyiz. Bu anlamda birtakım tedbirler alınmaya başlandı.

Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, belli bir yaş üzerinde, 60 yaz üzeri kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi Ankara özelinde daha yoğun şekilde gündeme alındı. Şu an sokağa çıkma ve benzeri durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum noktasında herkesin gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak."

Açıklamaların ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının olması beklenirken açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de şu an için bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor.

KPSS'DE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI, YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu milyonlarca adayın gireceği, KPSS günü sokağa çıkma kısıtlaması ve ya yasağı olmayacaktır. Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

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