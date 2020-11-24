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  3. 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını müjdelemesinin ardından gözler konuya ilişkin detaylara çevrildi. Peki 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

Haftalardır beklenen haber geldi. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapılacağını duyurmasının ardından başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Alımların, pandemi sürecinde güç katıcağına inandıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başvurulara ilişkin detayların ÖSYM tarafından bildirileceğini söyledi. 

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI 2020

Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine yapılacak 12 bin personel alımına dair ayrıntılar netleşiyor. Bakan'ın bugünkü açıklamasına göre 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere toplam 14 branşta personel istihdamı için süreç yakın zaman sonra başlayacak.

Fahrettin Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Bakan Koca, 12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı 2020 nasıl olacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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