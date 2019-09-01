İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. 12 Dev Adam'dan muhteşem başlangıç, farklı galibiyet...

12 Dev Adam'dan muhteşem başlangıç, farklı galibiyet...

e A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası organizasyonunun 2. gününde E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya engelini 86-67 geçti.

12 Dev Adam'dan muhteşem başlangıç, farklı galibiyet...

Mücadeleye Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladık. 

Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin maç kadrosunda yer alırken, A Milli Takımımız tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi.

1. Periyot: Türkiye 28-12 Japonya
Devre: Türkiye 47-35 Japonya
3. Periyot: Türkiye 67-49 Japonya

Maç sonucu: Türkiye 86-67 Japonya

Detaylar geliyor...

HABERE YORUM KAT