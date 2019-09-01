12 Dev Adam'dan muhteşem başlangıç, farklı galibiyet...
e A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası organizasyonunun 2. gününde E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya engelini 86-67 geçti.
Mücadeleye Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladık.
Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin maç kadrosunda yer alırken, A Milli Takımımız tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşı karşıya geldi.
1. Periyot: Türkiye 28-12 Japonya
Devre: Türkiye 47-35 Japonya
3. Periyot: Türkiye 67-49 Japonya
Maç sonucu: Türkiye 86-67 Japonya
Detaylar geliyor...
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