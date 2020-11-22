12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, aday kadrosu belli oldu!
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki D Grubu maçlarında süre alacak oyuncuları belli oldu.
İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam'ın aday kadrosu şöyle:
- Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
- Doğuş Balbay - Anadolu Efes
- A. Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
- Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
- Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
- Tolga Geçim - Anadolu Efes
- Alperen Şengün - Beşiktaş JK
- Şehmus Hazer - Beşiktaş JK
- Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen
- Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
- Metehan Akyel - Empera Halı G.Antep Basketbol
- Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
- Yiğit Arslan - Galatasaray
- J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
- Berkan Durmaz - Tofaş
- Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş