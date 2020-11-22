12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, aday kadrosu belli oldu!

İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam'ın aday kadrosu şöyle:

Ege Arar - Aliağa Petkim Spor

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

A. Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Alperen Şengün - Beşiktaş JK

Şehmus Hazer - Beşiktaş JK

Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen

Metehan Akyel - Empera Halı G.Antep Basketbol

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Yiğit Arslan - Galatasaray

J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Berkan Durmaz - Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş

