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12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, aday kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki D Grubu maçlarında süre alacak oyuncuları belli oldu.

12 Dev Adam'ın FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, aday kadrosu belli oldu!

İstanbul’un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00’da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00’de Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam'ın aday kadrosu şöyle:

  • Ege Arar - Aliağa Petkim Spor
  • Doğuş Balbay - Anadolu Efes
  • A. Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
  • Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
  • Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
  • Tolga Geçim - Anadolu Efes
  • Alperen Şengün - Beşiktaş JK
  • Şehmus Hazer - Beşiktaş JK
  • Berk Demir - Darüşşafaka Tekfen
  • Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka Tekfen
  • Metehan Akyel - Empera Halı G.Antep Basketbol
  • Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
  • Yiğit Arslan - Galatasaray
  • J.Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
  • Berkan Durmaz - Tofaş
  • Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
     
Onur Çelik
Spor Editörü


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