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12 Ekim 2020 Tarihli ve 31272 Sayılı Resmi Gazete

12 Ekim 2020 tarihli ve 31272 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Cumhurbaşkanı ve Kurul karalarında bugün neler açıklandı? Bu sorunun cevabını ve daha fazlasına haberimizde yer verdik.

12 Ekim 2020 Tarihli ve 31272 Sayılı Resmi Gazete

Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı internet üzerinden çokça bakılmaya başlandı. Bizde bu kararları haberimizde derledik. İşte 12 Ekim 2020 tarihli ve 31272 sayılı Resmi Gazete... 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

12 Ekim 2020 Tarihli ve 31272 Sayılı Resmi Gazete

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

b - Çeşitli İlânlar DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır. 

Okan Gül
Video Editörü


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