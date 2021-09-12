12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ekşi Elmalar Star TV'de
Star TV'de bugün ne var? Güne Medcezir dizisiyle başlayan kanalda akşam Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Ekşi Elmalar izleyici karşısına geçiyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.00'da sevilen program Star Market ekranlarda olurken 14.00'da Bir Demet Tiyatro izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Ekşi Elmalar Star TV ekranlarında oluyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
12 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Star Market
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Ekşi Elmalar