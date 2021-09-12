12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Ekşi Elmalar Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Saat 09.00'da sevilen program Star Market ekranlarda olurken 14.00'da Bir Demet Tiyatro izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Ekşi Elmalar Star TV ekranlarında oluyor. İşte 12 Eylül 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

12 EYLÜL 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Star Market

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bir Demet Tiyatro

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Ekşi Elmalar