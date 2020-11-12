12 Kasım Düzce depremi şiddeti kaç? Düzce depreminde kaç kişi öldü? 12 Kasım Düzce depremi fotoğrafları

1999 yılında 12 Kasım'da gerçekleşen Düzce depreminin ardından tam 21 yıl geçti. Yüzlerce insanın hayatına mal olan deprem, yaklaşık 30 saniye sürmüştü. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu. Peki, 12 Kasım Düzce depremi şiddeti kaç? Düzce depreminde kaç kişi öldü? Detaylar aşağıda...

12 KASIM DÜZCE DEPREMİ ŞİDDETİ KAÇ, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tarih 12 Kasım 1999, saatler 18.57'yi gösterdiğinde merkez üssünün Düzce olduğu deprem 7.2 şiddetinde gerçekleşti. kişi Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2.678 kişi de yaralandı.

Depremin Büyüklüğü: 7.2

Enlem-Boylam: 40.768 Kuzey-31.148 Doğu

Odak Derinliği (h): 14 km.

Faylanma Mekanizması: 1. Düzlem : 276/59/-167

2. Düzlem: 179/79/-32

Yüzey Kırığı: karada gözlenen 45-50 km.

Maksimum Yanal Atım: 1)-4.20 m. Düzce fayı doğu ucunda

2)-5.40 m. Düzce güneyi

3)-Batı ucunda, sağ yönlü yanal atım miktarı: 3 m.

4)-Eğim-yönlü düşey atım: 2.5 m.

5)-Doğu ucunda: sağ yönlü yanal atım miktarı:4.20m.

DÜZCE DEPREMİ FOTOĞRAFLARI