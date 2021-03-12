12 Mart Gazi katliamı nedir? 12 Mart Gazi olayları

12 Mart Gazi katliamı olarak da anılan 1995 yılının 12 Mart’ında Gazi mahallesi’nde bir çok dükkanın taranmasıyla başlayan ve farklı mahallelere de yayılarak 4 gün süren olaylarda 22 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı. Gazi Mahallesi yıllarca polis ve eylemci grupların karşı karşıya geldiği noktalardan biri haline geldi.

12 MART GAZİ KATLİAMI NEDİR?

1995'in 12 Mart'ında İstanbul Gazi Mahallesi'nde bulunan Alevilerin çoğunlukta olduğu bir kahvehaneye, durdurdukları bir taksi şoförünü öldürerek aynı taksiyle kahvehanedeki sivillere yönelik kimliği belirsiz kişilerce silahlı provokatif saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu başlayan ve şehrin diğer bölgelerine yayılan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve tutuklanmıştır.

12 MART GAZİ MAHALLESİ OLAYLARI

12 Mart 1995 günü akşam saatleriydi. İstanbul’da Alevilerin çoğunlukta yaşadığı Gazi Mahallesi'ndeki dört kahvehane ve bir pastaneye eş zamanlı kimliği belirsiz kişilerce bir taksiden otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırılar sonucu Halil Kaya adlı bir kişi hayatını kaybederken, beşi ağır yirmi beş kişi de yaralandı.

Saldırganların olay yerinden uzaklaştıktan sonra gasp ettikleri taksinin şoförünü öldürdükleri ve taksiyi ateşe vererek kaçtıkları öğrenildi. Olayların ardından Alevi vatandaşlar, Gazi Mahallesi'nde toplanarak polislerin olaya geç müdahale ettiklerini öne sürdü ve polis karakoluna doğru yürüdü.

Polisin de halkın üzerine ateş açtığı öne sürüldü. Açılan ateş sonucu Mehmet Gündüz adlı bir vatandaşın yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı söylendi.

OLAYLARDA HAYATINI KAYBEDENLER

*Halil Kaya

*Mehmet Gündüz

*Zeynep Poyraz

*Fadime Bingöl

*İsmihan Yüksel

*Ali Yıldırım

*Dilek Sevinç

*Reis Kopal

*Fevzi Tunç

*Mümtaz Kaya

*Genco Demir

*İsmail Baltacı

*Hasan Pugan

*Hasan Sel

*Sezgin Engin

*Dinçer Yılmaz

*Hasan Gürgen

*Hakan Çabuk

*Yaşar Aydın

*Dilek Şimşek