12 Nisan etiketi nedir? 12 Nisan paylaşımları nedir? #12nisan Twitter

Türkiye'nin en yüksek kullanıcı oranına sahip sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, bu kez kadınların taciz, tecavüz ve katledilişinin meşrulaştırılmaya çalışılmasıyla gündeme geldi. Gündem olan #12Nisan etiketi ile kadınların taciz edilmesini ve katledilmesini teşvik eden 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

12 NİSAN ETİKETİ NEDİR? 12 NİSAN PAYLAŞIMLARI NEDİR?

Sosyal medyada #12Nisan, #tecavüz gibi etiketlerle kadınların tecavüze uğramasını, katledilmesini teşvik eden paylaşımlar, gündeme bomba gibi düştü. Yapılan paylaşımlarla 12 Nisan tarihini sözde tecavüz günü ilan eden kullanıcıların tespiti için kısa sürede çalışma başlatıldı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun emniyet kaynaklarından aldığı öne sürülen bilgiye göre, paylaşımları yapan kişilerin kimlik tespiti gerçekleşti. Paylaşımları yapan 3 şahsın da 18 yaşından küçük olduğu öğrenilirken bu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada da ''Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütmektedir. 12.04.2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

#12NİSAN TWİTTER

Söz konusu paylaşımların ardından ‘tecavüzün mizahı olmaz’ başlığıyla bir kampanya başlatıldı. Bu görüşü savunan Twitter kullanıcıları olaya tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

- Dışarı çıktığımda cesur değil özgür olmak istiyorum

- Türkiye’de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay.

- Yalnızca başarılarımla gündeme gelmek istiyorum. Gördüğüm şiddetle ya da öldürülüş şeklimle değil!

- Pınar Gültekin'i biliyor musunuz?

Cansız bedeni yakılmış,üzerine beton dökülmüş ve toprağa gömülmüş halde bulunan.

- Sizin #12nisan diye mizah yaptığınız,kelimelere döktüğünüz eylemlerin gerçek hayattaki sonuçları. Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin. Bunlar acı verici olaylardır.

- Resmen kıyameti yaşıyoruz fakat kimse farkında değil.. Ne günlere kaldık..

Oturmuşlar bugünü tecavüz günü ilan edip paylaşımlar yapmışlar. Taga girince şok oldum.

Allah belanızı versin ya.

- TECAVÜZÜN MİZAHI YAPILMAZ !

TECAVÜZÜN MİZAHI YAPILMAZ !

TECAVÜZÜN MİZAHI YAPILMAZ !

TECAVÜZÜN MİZAHI YAPILMAZ !

TECAVÜZÜN MİZAHI YAPILMAZ !

- Kimlikler tespit edilmeye devam ediyor.

Tecavüz kelimesini normalleştirmeyin! Bunun adı mizah değil, suçtur! Bu yazıların neresi komik?

Suç işliyorsunuz. Mizah adı altında acılarla dalga geçiyorlar.. Yazıklar olsun ya..

- Kadınların korunmaya ihtiyacı yoktur, erkek evlatlarınızı iyi yetiştirerek zaten kadınları korumuş. olursunuz.