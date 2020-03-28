Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarından uzak kalan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam ediyorlar. Bu durumdan dolayı bu sene YKS sınavına girecek olanlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." açıklamasını yaptı. Peki 12. sınıf müfredatı 2020 1. dönem konuları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.

YKS 2020 NE ZAMAN?

YKS 25-26 TEMMUZ TARİHLERİNDE YAPILACAK'

12. SINIF 1. DÖNEM MÜFREDAT KONULARI NELERDİR 2020?

12. Sınıf 1.Dönem Matematik Konuları ve Müfredatı

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon

Logaritma Fonksiyonu

Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. Sınıf 1.Dönem İngilizce Konuları ve Müfredatı

Music

Friendship

Human Rights

Coming Soon

Psychology

12. Sınıf 1.Dönem DİN KÜLTÜRÜ Konuları ve Müfredatı

Din-Bilim İlişkisi

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

Türklerin Müslüman Olmaları

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:

– Ebu Hanife

– Cafer es-Sadık

– Maturidi

– Şafii

– Eş’ari

– Ahmet Yesevi

– Mevlana Celaleddin-i Rumi

– Ahi Evran

– Hacı Bektaş-ı Veli

– Yunus Emre

– Sarı Saltuk

– Hacı Bayram-ı Veli

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:

– Yesevilik

– Kadirilik

– Rifailik

-Mevlevilik

– Nakşibendilik

– Alevilik-Bektaşilik

12. Sınıf 1.Dönem COĞRAFYA Konuları ve Müfredatı

Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

Beşeri Sistemler

Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri

Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri

Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi

Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri

Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu

Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

12. Sınıf 1.Dönem GEOMETRİ Konuları ve Müfredatı

Trigonometri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Dönüşümler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Analitik Geometri

Çemberin Analitik İncelenmesi

Geometri Temel Düzey Konuları

Ölçme

Çevre, Alan ve Hacim Ölçme

Katı Cisimler

Küre ve Silindir

12. Sınıf 1.Dönem Biyoloji Konuları ve Müfredatı

Genden Proteine

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Genetik Şifre ve Protein Sentezi

Canlılarda Enerji Dönüşümleri

Canlılık ve Enerji

Fotosentez

12. Sınıf 1.Dönem KİMYA Konuları ve Müfredatı

Kimya ve Elektrik

İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

Karbon Kimyasına Giriş

Anorganik ve Organik Bileşikler

Basit Formül ve Molekül Formülü

Doğada Karbon

Lewis Formülleri

Hibritleşme-mebpersonel.com Molekül Geometrileri

12. Sınıf 1.Dönem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Konuları ve Müfredatı

Türk Edebiyatına Giriş

Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki



Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Kelimede Anlam

Hikaye

Şiir

Roman

Paragrafta Anlam

Tiyatro

Deneme

Söylev (Nutuk)

İmla ve Noktalama

12. Sınıf 1.Dönem FİZİK Konuları ve Müfredatı

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu

Radyoaktivite

Modern Fizik

Özel Görelilik

Kuantum Fiziğine Giriş

Fotoelektrik Olayı

Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Görüntüleme Teknolojileri

Yarı İletken Teknolojisi

Süper İletkenler

Nanoteknoloji

Laser Işınları

12. Sınıf 1.Dönem T.C İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.

Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri açıklanır.

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

ZİYA SELÇUK TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ 2020?

YKS TYT AYT Baraj Kaç Puan. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT de 150 puan, Alan Yeterlilik Testinde AYT de 180 puan almak gerekiyor.