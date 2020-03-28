12. sınıf müfredatı 2020 1. dönem konuları
12. sınıf müfredatı 2020 1. dönem konuları nelerdir? sorusu YKS'de 12. sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olunacağı bilgisinin ardından merakla araştırılmaya başlandı. İşte Matematik, İngilizce, Din Kültürü, Coğrafya, Geometri, Kimya, Edebiyat, Fizik, İnkılap konuları.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarından uzak kalan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam ediyorlar. Bu durumdan dolayı bu sene YKS sınavına girecek olanlar için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." açıklamasını yaptı. Peki 12. sınıf müfredatı 2020 1. dönem konuları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde.
YKS 2020 NE ZAMAN?
YKS 25-26 TEMMUZ TARİHLERİNDE YAPILACAK'
- YKS 2020 NE ZAMAN?
- 12. SINIF 1. DÖNEM MÜFREDAT KONULARI NELERDİR 2020?
- 12. Sınıf 1.Dönem Matematik Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem İngilizce Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem DİN KÜLTÜRÜ Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem COĞRAFYA Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem GEOMETRİ Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem KİMYA Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem FİZİK Konuları ve Müfredatı
- 12. Sınıf 1.Dönem T.C İnkilap Tarihi Konuları ve Müfredatı
- ZİYA SELÇUK TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
- YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
- YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ 2020?
12. SINIF 1. DÖNEM MÜFREDAT KONULARI NELERDİR 2020?
12. Sınıf 1.Dönem Matematik Konuları ve Müfredatı
- Üslü ve Köklü İfadeler
- Bilinçli Tüketici Aritmetiği
- Üstel Fonksiyon
- Logaritma Fonksiyonu
- Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
- Gerçek Sayı Dizileri
- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. Sınıf 1.Dönem İngilizce Konuları ve Müfredatı
- Music
- Friendship
- Human Rights
- Coming Soon
- Psychology
12. Sınıf 1.Dönem DİN KÜLTÜRÜ Konuları ve Müfredatı
- Din-Bilim İlişkisi
- İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
- İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
- Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
- Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
- Türklerin Müslüman Olmaları
- Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
– Ebu Hanife
– Cafer es-Sadık
– Maturidi
– Şafii
– Eş’ari
– Ahmet Yesevi
– Mevlana Celaleddin-i Rumi
– Ahi Evran
– Hacı Bektaş-ı Veli
– Yunus Emre
– Sarı Saltuk
– Hacı Bayram-ı Veli
- Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
- Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
- Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
- Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
-Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik
12. Sınıf 1.Dönem COĞRAFYA Konuları ve Müfredatı
- Doğal Sistemler
Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
- Beşeri Sistemler
Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri
Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri
Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi
Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi
Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri
Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu
Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
12. Sınıf 1.Dönem GEOMETRİ Konuları ve Müfredatı
- Trigonometri
- Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
- Trigonometrik Denklemler
- Dönüşümler
- Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
- Analitik Geometri
- Çemberin Analitik İncelenmesi
- Geometri Temel Düzey Konuları
- Ölçme
- Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
- Katı Cisimler
- Küre ve Silindir
- 12. Sınıf 1.Dönem Biyoloji Konuları ve Müfredatı
- Genden Proteine
- Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
- Genetik Şifre ve Protein Sentezi
- Canlılarda Enerji Dönüşümleri
- Canlılık ve Enerji
- Fotosentez
12. Sınıf 1.Dönem KİMYA Konuları ve Müfredatı
- Kimya ve Elektrik
- İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
- Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
- Elektrot Potansiyelleri
- Kimyasallardan Elektrik Üretimi
- Elektroliz
- Korozyon
- Karbon Kimyasına Giriş
- Anorganik ve Organik Bileşikler
- Basit Formül ve Molekül Formülü
- Doğada Karbon
- Lewis Formülleri
- Hibritleşme-mebpersonel.com Molekül Geometrileri
12. Sınıf 1.Dönem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Konuları ve Müfredatı
- Türk Edebiyatına Giriş
- Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
- Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
-
- Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
- İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
Kelimede Anlam
Hikaye
Şiir
Roman
Paragrafta Anlam
Tiyatro
Deneme
Söylev (Nutuk)
İmla ve Noktalama
12. Sınıf 1.Dönem FİZİK Konuları ve Müfredatı
- Çembersel Hareket
- Düzgün Çembersel Hareket
- Dönerek Öteleme Hareketi
- Açısal Momentum
- Kütle Çekim Kuvveti
- Kepler Kanunları
- Basit Harmonik Hareket
- Basit Harmonik Hareket
- Dalga Mekaniği
- Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
- Elektromanyetik Dalgalar
- Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
- Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
- Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
- Radyoaktivite
- Modern Fizik
- Özel Görelilik
- Kuantum Fiziğine Giriş
- Fotoelektrik Olayı
- Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
- Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
- Görüntüleme Teknolojileri
- Yarı İletken Teknolojisi
- Süper İletkenler
- Nanoteknoloji
- Laser Işınları
12. Sınıf 1.Dönem T.C İnkılap Tarihi Konuları ve Müfredatı
- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
- Millî Mücadele
- Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
- Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
- Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.
- Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.
- Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri açıklanır.
- Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
ZİYA SELÇUK TWİTTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.
YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.
Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."
YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?
YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.
Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.
1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ 2020?
YKS TYT AYT Baraj Kaç Puan. Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT de 150 puan, Alan Yeterlilik Testinde AYT de 180 puan almak gerekiyor.
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