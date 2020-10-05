12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Her hafta düzenli olarak toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündem maddeleri ile toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, yüz yüze eğitim, Yunanistan ile sürdürülen teknik görüşmeler değerlendirildi. Kabine toplantısında en önemli gündem maddesi olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sıcak çatışmalar ele alındı. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki son durum da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime geçecek sınıfları açıkladı. Peki 12. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde...,

12. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

1 Eylül'de ana okulu ve 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından 3 hafta sonra, diğer kademeler için karar alınacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün yüz yüze eğitim kapsamını genişletme kararı aldık. 2, 3 ve 4. sınıflar ve orta okul 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 12. sınıfların nez aman açılacağına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir..

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı büyük sınamalar elbette bizleri de etkilemektedir. Salgın sürecinde sağlık altyapımız, geliştirdiğimiz tedavi protokolleriyle takdire şayan bir durum ortaya koyduk. Ülkemiz teröristlerle mücadele eder bunlar teröristlerin yanında olur, ülkemiz çifte standartlarla karşı karşıya kalır bunlar yanlarında olur. Ülkemiz pek çok bölgede hakkın hukukun insanlığın kavgasını verirken bunları hep zalimlerin yanında görürüz. Dünyanın sağlık krizi yanında siyasi ve ekonomik sorunlarla adeta yoğun bakıma girdiği dönemde bunların kirli yüzü daha net görünmeye başladı. Böyle bir dönemde dünyanın her yerinde ülkelerinin ve halklarının yanın yer almıştır. Tıpkı diğer eserlerimiz gibi art arda açtığımız hastanelerin kapasitesini kıymetini görmeyenler bakarsanız en çok faydalananlar onlardır. Sağlık ve güvenlik konuları tartışmaların dışında tutulmalı. Bizim her türlü yapıcı tenkide, teklife sonuna kadar saygımız vardır. Bu şekilde önümüze gelen hususlardan makul ve uygulanabilir olanları hayata geçirmekten de asla imtina etmeyiz. Karşımızdaki en tatsız manzaranın sorumlusunu da biz iyi biliyoruz. Bizim tek baktığımız yer milletimizin ne istediğidir. Hakkın ve hukukun nereyi işaret ettiğidir. Milletimiz de 18 yıldır bize "durmak yok yola devam" diyor.

Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri, gerektiğinde normalleşme adımlarını devreye alıyoruz. Salgınla birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal koruma kapsamı kapsamında, çalışanlara ve dar kesimlere yaptığımız ödemenin tutarı 18 milyar liraya ulaştı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişilere 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır. Nakdi ücret kapsamında 1 milyon 976 bin kişiye 4,4 milyar lira ödeme yapılmıştır. Devlet korumasındaki 640 gencimizi de bu dönemde kamuda işe yerleştirerek mağduriyetlerin önüne geçti. Böylece devlet korumasındaki gençlerimizin istihdam sayısı da toplamda 54 bine yaklaştı. Hastanelerimizdeki yoğunluğun gözle görülür bir şekilde azalması bu tespiti teyit ediyor. Kriz düzeyinde bir görüntüyle karşılaşmadık. Mevsim hastalıkları korona ile benzer belirtiler taşıdığı için süreci daha dikkatli götürmemiz gerektiğinin farkındayız.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇECEK SINIFLARI AÇIKLADI

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

YERLİ KORONAVİRÜS AŞISI

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu anlamda yapılan yatırımların, desteklerin birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 13 ayrı çalışması başlatılmıştı. 5 tanesi insan çalışma safhasına yaklaştı. Alt yapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. ikinci bir firmamızında üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üstüne çıkabilecektir. İnsan çalışmaları için önümüzdeki ay bin doz aşı üretilmiş olacak.

"KUŞATMA ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYORUZ"

Önümüze bir harita alıp, özellikle son 10 yılda oluşan krizlere bakınca Türkiye'nin tam manasıyla bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Elbette bedeller ödüyoruz, Terörle mücadelede verdiğimiz her şehidin acısı ilk günkü gibi yüreğimizde tazedir. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Kuşatmanın zincirlerini birer birer kırıyoruz. Ülkemizi bölgesel ve küresel tüm meselelerde dışarıda bırakıp sadece alınan tedbirleri alınan kararlara tabi kılma politikalarını çökerttik. Bugün Türkiye bölge ve dünya siyasetinde onurlu ve etkili bir konumda bulunuyor. Bugün Türkiye insanlığın vicdanı olarak her konuda söz söylecek ve bunu dinletecek bir iradeye sahiptir. Bugün Türkiye kendisiyle beraber tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilecek ve arkasında durabilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Halen çektiğimiz sıkıntıların karşılığını çok yakında karşılığını alacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi bunun ilk müjdesidir. Son 7 yıldır, maruz kaldığımız saldırılar nedeniyle 2023 hedeflerinden asla taviz vermedik. Ülkemizi hem krizlerden kurtarıyor hem hedeflerine yaklaştırıyoruz.

'ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİAMLAR CEZASIZ BIRAKILDI'

Son dönemde bölgemizdeki en önemli hadise işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı girişimlerdir. Üstelik Karabağ'da sadece işgal değil aynı zamanda insanlığın yüz karası katliamlar gerçekleştirilmişti. Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı. ABD, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmedi. Kardeş Azerbaycan halkı yıllardır hem işgalin hem de kayıplarının acısını yaşadı. Şu ana kadar Karabağ'daki yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Türkiye olarak en başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Azerbaycan'ın topraklarını kurtarmasına destek vermek her devletin vazifesidir. Uluslararası toplum Karabağ ve Azerbaycan toprakları işgal edilirken sessizliğe bürünmüştü. Türkiye elindeki gücü ve imkanları bu haksız, hukuksuz, çirkin oyunu bozmakta kararlıdır. Bunun için BM'de "dünya 5 ten büyüktür" diyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptıklarımız bundan ibarettir.