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12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan kanalda 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova yayınlanıyor. Akşam ise ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı..

12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı | Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV'de

ATV'de bugün ne var? 08:00'da Kahvaltı Haberleri ekrana gelirken hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanıyor. 16:20'de Bir Zamanlar Çukurova ATV seyircisiyle buluşurken akşam yeni dizi Kalp Yarası yeni bölümüyle ATV ekranlarında oluyor. İşte merak edilen 12 Temmuz 2021 Pazartesi ATV yayın akışı...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

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