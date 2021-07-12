12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam özel bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam dizisi özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:30 Oluversin Gari