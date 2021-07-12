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12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam özel bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen Aşk Mantık İntikam dizisini ekrana veriyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam özel bölümüyle FOX TV'de

Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam dizisi özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Aşk Mantık İntikam

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

22:30 Oluversin Gari

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