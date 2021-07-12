12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı | Aşk Mantık İntikam özel bölümüyle FOX TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan FOX TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal akşam ilgiyle izlenen Aşk Mantık İntikam dizisini ekrana veriyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı...
Fox TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışına yer verdik. 08:00'da Çalar Saat ekranlarda olurken 11:00'da Şef Akademi Doğada programının yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Aşk Mantık İntikam dizisi özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor...
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
14:00 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:30 Oluversin Gari