12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Yalan Dünya ve Aşk-ı Memnu dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Mars'ta Kıyamet