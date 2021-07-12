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12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de

Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Yalan Dünya ve Aşk-ı Memnu dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Yalan Dünya

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:30 Mars'ta Kıyamet

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