12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı | Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Kanal D'de
Ekranların en sevilen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programıyla başlayan Kanal D akşam ise yeni dizi Aşkın Tarifi'nin yeni bölümüyle ekrana geliyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için 12 Temmuz 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışına haberimizde yer verdik. 13:00'da Magazin D Yaz programı ekranlarda olurken hemen ardından Yalan Dünya ve Aşk-ı Memnu dizilerinin eski bölümleri ekrana veriliyor. Akşam ise Aşkın Tarifi dizisi Kanal D izleyicisiyle buluşuyor...
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Yalan Dünya
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:30 Mars'ta Kıyamet