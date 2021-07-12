12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Sevcan'la Lezzet yolunda programı ve Kalp Atışı dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal akşam her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...
Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Sevcan’la Lezzet Yolunda programı ile başlayan kanal hemen ardından Kalp Atışını ekranlara veriyor. 10:00'da Bir Şansım Olsa eski bölümüyle yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kahraman Babam Show TV ekranlarında oluyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...
12 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:00 Kalp Atışı
10:00 Bir Şansım Olsa
11:30 Yeni Gelin
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
00:00 Yolcu