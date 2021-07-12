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12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Show TV'de bugün ne olduğu merakla araştırılıyor. Güne Sevcan'la Lezzet yolunda programı ve Kalp Atışı dizisi eski bölümlerini yayınlayarak başlayan kanal akşam her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran dizi Kahraman Babam ekrana geliyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Kahraman Babam yeni bölümüyle Show Tv'de

Bugün Show TV ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merakla araştırılıyor. Güne Sevcan’la Lezzet Yolunda programı ile başlayan kanal hemen ardından Kalp Atışını ekranlara veriyor. 10:00'da Bir Şansım Olsa eski bölümüyle yayınlanıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen dizi Kahraman Babam Show TV ekranlarında oluyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı...

12 TEMMUZ 2021 SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:00 Kalp Atışı

10:00 Bir Şansım Olsa

11:30 Yeni Gelin

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Kahraman Babam

00:00 Yolcu

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