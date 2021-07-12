12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de
Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileri ile başlayan kanal 13:15'te Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha tufanı yaşatacak sinema filmi Dedemin Fişi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı..
Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 12 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise komedi filmi Dedemin Fişi ekranlarda oluyor...
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:15 Aramızda Kalsın
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Yerli Dizi-Sinema