12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileri ile başlayan kanal 13:15'te Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha tufanı yaşatacak sinema filmi Dedemin Fişi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı..

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Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 12 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise komedi filmi Dedemin Fişi ekranlarda oluyor... 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Medcezir 09:15 Yüksek Sosyete 10:30 Erkenci Kuş 13:15 Aramızda Kalsın 16:20 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Dedemin Fişi 22:15 Yerli Dizi-Sinema