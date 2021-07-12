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12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de

Star TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Geniş Aile ve Medcezir dizileri ile başlayan kanal 13:15'te Aramızda Kalsın dizisini ekrana veriyor. Akşam ise izleyiciye kahkaha tufanı yaşatacak sinema filmi Dedemin Fişi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı..

12 Temmuz 2021 Pazartesi Star TV yayın akışı | Dedemin Fişi sinema filmi Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 12 Haziran 2021 Pazartesi Star TV yayın akışına yer verdik. 07:00'da Medcezir dizisi ekrana gelirken 13:15'te Gerçeğin Peşinde yayınlanıyor. Akşam ise komedi filmi Dedemin Fişi ekranlarda oluyor...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Medcezir

09:15 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:15 Aramızda Kalsın

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:15 Yerli Dizi-Sinema

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