12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ekranların sevilen dizisi nostalji rüzgarı Seksenler TRT 1 ekranlarında oluyor.

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

22:45 Türk Sineması "Dilsiz"

00:45 3'Te 3