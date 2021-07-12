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  3. 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de

12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12:35'te Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam nostalji rüzgarlarının estiği, bizleri geçmişe götüren Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ekranların sevilen dizisi nostalji rüzgarı Seksenler TRT 1 ekranlarında oluyor.

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:20 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

22:45 Türk Sineması "Dilsiz"

00:45 3'Te 3

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