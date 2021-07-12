12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Seksenler TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12:35'te Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam nostalji rüzgarlarının estiği, bizleri geçmişe götüren Seksenler dizisi yayınlanıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 12 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:45'te Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da ekranların sevilen dizisi nostalji rüzgarı Seksenler TRT 1 ekranlarında oluyor.
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:45 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
22:45 Türk Sineması "Dilsiz"
00:45 3'Te 3