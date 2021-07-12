12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Tv8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım programıyla başlayan kanalda akşam özlenen yarışma programı MasterChef yayınlanıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 15:00'da yeni program Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yeni bölümüyle MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...
12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef
20:00 MasterChef (yeni bölüm)