12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı |Master Chef yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Oynat Bakalım ile güne eğlenceli bir başlangıç yapan kanalda 15:00'da yeni program Paylaş Benimle ekranlarda oluyor. Akşam ise heyecan dolu yeni bölümüyle MasterChef 2021 TV8'de yerini alıyor. İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi TV8 yayın akışı...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef

20:00 MasterChef (yeni bölüm)