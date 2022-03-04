Bir süredir koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle tedbirler oldukça sıkı tutulurken vaka sayılarının düşmesiyle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların bir nebze azaltıldığını ifade etmişti. Bunun üzerine TFF tarafından da çeşitli açıklamalar ile stadyuma girişlerle ilgili bilgilendirme yapıldı. Peki 12 yaş altı maça girebilir mi? Stadyuma girişlerde aşı zorunluluğu kalktı mı? İşte o soruların cevapları...

12 YAŞ ALTI MAÇA GİREBİLİR Mİ?

12 yaş altı bir süredir TFF tarafından uygulanan karar ile maçlara giremiyordu. Yeni yapılan açıklamayla beraber bu kısıtlama kalktı. Bundan sonraki karşılaşmalarda her yaş grubundan kişi stadyuma girerek maç izleyebilecek. TFF tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "TFF müsabakalarına HES sorgulaması yapılmadan seyirci alınacaktır. Bu değişiklik ile birlikte stadyumlarda uygulanmakta olan 12 yaş sınırı da kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

STADYUMA GİRİŞLERDE AŞI ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında da stadyuma girişlerde aşı zorunluluğun kalkıp kalkmadığı sorusu yer alıyor. Daha önce alınan tedbirlerde stadyuma giriş yapabilmek için en az 2 doz aşı, aşının üzerinden 6 ay geçmesi durumunda da hatırlatma dozu yapılmış olması gerekiyordu. Aksi takdirde stadyuma girebilmek için taraftarlar PCR testinin negatif çıktığını kanıtlamak zorundaydı. TFF'nin yeni talimatıyla birlikte bu zorunluluk da ortadan kalktı. Artık aşı olan vatandaşlarla birlikte aşı olmayanlar da stadyumlara giriş yapabilecek.