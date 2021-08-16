12 yaş üstü koronavirüs aşısı olacak mı? 12 yaş ve üstü aşılama ne zaman başlayacak? soruları internet mecrasında en çok aratılan konular arsına girdi. İşte konuyla ilgili bilgiler...

12 YAŞ ÜSTÜ KORONAVİRÜS AŞISI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığınca düzenlenen son aşılama takvimine göre 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan veya olmayan kişilerin aşı olabileceği belirtildi. Aşılamada yaş sınırı değişikliğine gidilmesiyle beraber 15 yaş üstü olan tüm vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

12 YAŞ VE ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakanlık tarafından güncellenen takvime göre 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan veya olmayan kişilerin aşılama dönemlerinin bugünden itibaren başladığı belirtildi. Randevu alan vatandaşların bugün itibariyle aşılama sürecine girdiklerini açıkladı.

Öte yandan PCR testi pozitif çıktıktan 3 ay sonra yapılan Kovid-19 aşısı uygulamasının süresi 1 aya düşürüldü. Salgını atlatan vatandaşlar 1 ay sonra koronavirüs aşısı olabilecekler.