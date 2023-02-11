122 saat sonra Menekşe teyzenin hayatta kalma mucizesi!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremin adından yeni bir mucize daha gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'nda 122 saat sonra arama kurtarma ekiplerin yoğun çalışmalarıyla sağ kurtarıldı.

70 YAŞINDA YENİDEN DOĞDU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan Menekşe Tabak ekiplerin yoğun çalışmaların ardından enkazdan çıkarıldı ve ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.