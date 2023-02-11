122 saat sonra Menekşe teyzenin hayatta kalma mucizesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası arama kurtarma ekipleri birçok vatandaşımızı enkaz altından kurtarmaya devam ediyor. Tam 122 saat sonra Menekşe teyze sağ kurtulmayı başardı.

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122 saat sonra Menekşe teyzenin hayatta kalma mucizesi!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6'lık şiddetli depremin adından yeni bir mucize daha gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'nda 122 saat sonra arama kurtarma ekiplerin yoğun çalışmalarıyla sağ kurtarıldı.

122 saat sonra Menekşe teyzenin hayatta kalma mucizesi!

70 YAŞINDA YENİDEN DOĞDU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu. Ciddi bir rahatsızlığı olmayan Menekşe Tabak ekiplerin yoğun çalışmaların ardından enkazdan çıkarıldı ve ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

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