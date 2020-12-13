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13 Aralık ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

13 Aralık Pazar ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV 'de güne hafta sonu haberleri ile başlarken, akşam ise sevilen dizi "Maria ile Mustafa" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

13 Aralık ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

13 Aralık Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta sonu haberleri ile başlarken, günün ikinci yarısında yerli dizi tekrarları yayınlanacak. Akşam ise sevilen dizi "Maria ile Mustafa" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar ATV yayın akışı...

13 Aralık ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

ATV 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:50 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa

13 Aralık ATV Yayın Akışı | Maria ile Mustafa yeni bölümde ne olacak?

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mustafa ve Maria yaralarını birlikte sarmış, yeni bir başlangıç yapmışlarken, Görkem geçmişin intikamını almak üzere çıkagelmiştir. Görkem'in intikam yemini Maria ve Mustafa'yı nasıl bir yol ayrımına getirecektir? İclal, Şahin'in evden ayrılmış olmasının acısını çekerken, Şahin, Çiçek'in şimdiye dek hiç görmediği bir yüzüyle karşılaşır. Çiçek'in yolu ise hiç ummadığı bir kişiyle kesişir. Bu rastlantı Çiçek'i yeni bir serüvene sürükler.

Kendine yeni bir hayat kurmayı planlayan Gonca'nın tüm hayalleri kötü sürprizle alt üst olur. Nadire, Nihat'a aşık olsa da, kocasının katilinin Nihat'ın kardeşi Galip olması aklından bir türlü çıkmamaktadır. Galip'in, zor günlerinde Nihat'ın yanında olmak istemesi, Nadire'yi Nihat'tan uzaklaştıracak mıdır? İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Görkem, artık daha fazla beklemeyecektir. Bütün aileyi alt üst edecek bir eylem planı yapar. Görkem'in bu hamlesi, Candemir ailesini nasıl paramparça edecektir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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