13 Aralık Star TV Yayın Akışı |Menajerimi Ara yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Burcu ile Hafta Sonu" programı yayınlanırken, akşam ise Star TV'nin fenomen dizisi "Menajerimi Ara" yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak. İşte 13 Aralık Pazar Star TV yayın akışı...

STAR TV 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dicle’nin, Serkan’ın teklifine cevabı merakla beklenirken, Feris’in yapacağı hamle hem ajans hem de Dicle için yeni bir dönüm noktası olur. Feris, oyuncusu Hülya’nın sette yaşadığı krizi çözmeye çalışırken onu bekleyen büyük tehlikeyi herkesten önce fark eder. Kıraç, hem şarkıcı hem de oyuncu olan Murat Dalkılıç’ı ünlü bir yönetmenin filminde oynatabilmek için akıllara gelmeyecek ilginç bir yol dener. Peride’nin ajanstaki muhbiri bulmak için oynadığı oyun hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanır. Çınar ise kendisini ailesinin yaptığı sürprizin ortasında bulur. Dicle, Barış’la yaşadığı yüzleşme de yeni bir gerçekle sarsılır. Hakkında çıkan sansasyonel haberler taşları yerinden oynatırken Dicle’yi evde büyük bir sürpriz beklemektedir. Serkan ve Kıraç, artık herkes için geri dönülmez bir savaşın içindedir.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişten gelen bir sebepten dolayı Serkan’la karşı karşıya gelen Kıraç, kendini ünlü bir çiftin ilişki krizinin ortasında bulur. Leyla’nın ajansa sürpriz ziyareti ise Dicle’yi çok zor durumda bırakır. Annesinin verdiği tavsiyeye uyarak Emir’le buluşan Dicle, kendisiyle ilgili bir sürprizle karşılaşır.

Özel hayatı ve iş hayatı giderek karmaşıklaşan Feris ise bunun sonucundan kaçamaz. Serkan, Kıraç’ın içine düştüğü krizden faydalanmak için harekete geçer. Dicle, Barış’a karşı yeni duygular keşfederken, ikisinin de bir sonraki adımları merak konusu olur.