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  3. 13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında hangi dizi ve programlar var? TRT1 13 Aralık Pazar yayın akışını sizler için haberimizde derledik. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi "Tövbeler Olsun" yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte TRT 1 yayın akışı...

13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında doğayı konu edinen "Yok Olmadan Keşfet" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen dizi "Tövbeler Olsun"  yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı...

13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

09.00 Seksenler (Altyazılı)
10.10 Diriliş "Ertuğrul"
13.00 Yok Olmadan Keşfet
13.50 Benim Adım Melek
17.10 Yabancı Sinema "Shrek Sonsuza Dek Mutlu"
19.00 Ana Haber
20.00 Tövbeler Olsun

13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Horanta Holding'e el koyulduğunu öğrenen Namzet ‘in kolay kolay pes etmeye niyeti yoktur. Yeni Genel Müdür Eda Güneş ise (Gaye Turgut Evin) bir an önce şirket ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Namzet olanlar yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Şirketi geri alma planları yapan Namzet, Osman ile büyük bir kavgaya tutuşur. Osman'ın sinirli halini gören Aylin ve Hülya ise Buğra ile ilgili olan gerçeği öğrendiğini düşünür.

Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl ile ilgili gerçeği öğrenecektir. Holding'e el konulduğunda habersiz olan Latife ise Namzet ‘in davranışlarından şüphelenip aldatıldığını düşünmeye başlar. Namzet ‘in görüştüğü gizemli kadın kim? Latife'yi bekleyen kötü sürpriz ne? Osman, Aylin ve Buğra'nın aşkını öğrenecek mi? Anıl'ın Nazmiye’yi şoke eden sırrı ne? Namzet Horanta Holding'i geri alabilecek mi? 

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM (13 Aralık) FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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