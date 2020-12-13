13 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Tövbeler Olsun yeni bölümde neler olacak?

13 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında doğayı konu edinen "Yok Olmadan Keşfet" ekranlarda yerini alırken, akşam ise sevilen dizi "Tövbeler Olsun" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 13 Aralık Pazar TRT1 yayın akışı...

TRT 1 13 Aralık 2020 Pazar Yayın Akışı

09.00 Seksenler (Altyazılı)

10.10 Diriliş "Ertuğrul"

13.00 Yok Olmadan Keşfet

13.50 Benim Adım Melek

17.10 Yabancı Sinema "Shrek Sonsuza Dek Mutlu"

19.00 Ana Haber

20.00 Tövbeler Olsun

TÖVBELER OLSUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Horanta Holding'e el koyulduğunu öğrenen Namzet ‘in kolay kolay pes etmeye niyeti yoktur. Yeni Genel Müdür Eda Güneş ise (Gaye Turgut Evin) bir an önce şirket ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Namzet olanlar yüzünden Osman’ı suçlamaktadır. Şirketi geri alma planları yapan Namzet, Osman ile büyük bir kavgaya tutuşur. Osman'ın sinirli halini gören Aylin ve Hülya ise Buğra ile ilgili olan gerçeği öğrendiğini düşünür.

Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl ile ilgili gerçeği öğrenecektir. Holding'e el konulduğunda habersiz olan Latife ise Namzet ‘in davranışlarından şüphelenip aldatıldığını düşünmeye başlar. Namzet ‘in görüştüğü gizemli kadın kim? Latife'yi bekleyen kötü sürpriz ne? Osman, Aylin ve Buğra'nın aşkını öğrenecek mi? Anıl'ın Nazmiye’yi şoke eden sırrı ne? Namzet Horanta Holding'i geri alabilecek mi?