13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...
Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
13 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
13 Haziran 2021 Pazar gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...
01:00
Brasil de Pelotas - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Vila Nova - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
01:00
Palmeiras - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
01:00
Santos - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
02:00
Pittsburgh RH - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:00
Charleston - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
02:30
Louisville City - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Rio Grande - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
03:00
Cruzeiro - Goias
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
03:30
OKC Energy - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:30
New Mexico - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
04:30
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:00
Orange County - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
Phoenix Rising - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
05:30
San Diego Loyal - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube
07:00
Azul Claro Numazu - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Fujieda MYFC - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Tottori - Nagano
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
07:00
Vanraure - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kamatamare - Fukushima
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Toyama - Kumamoto
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Albirex Niigata - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Chiba - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Kyoto - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Mito - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
V Varen Nagasaki - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Yamagata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
08:00
Rockdale - Blacktown
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
08:00
Sydney Utd - Marconi
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
08:00
Northbridge Bulls - Wollongong Wolves
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV
08:05
Brisbane Roar - Adelaide United
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV
09:00
Iwata - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Machida - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
09:00
Gold Coast - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
09:00
Logan Lightning - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
11:00
Brisbane Strikers - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV
12:00
Ehime - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Omiya Ardija - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Ryukyu - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
14:00
Stockport - Hartlepool
İngiltere National League
Bilyoner TV
14:00
Brommapojkarna - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
Hammarby - Sandvikens
İsveç Division 1
Bilyoner TV
14:00
Trelleborgs - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV
15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
16:00
İngiltere - Hırvatistan
UEFA Euro 2020
TRT 1
16:30
Samtredia - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
16:30
Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
17:00
Isloch Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
17:00
Lulea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV
17:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV
18:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Gnistan - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
Jippo - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
MuSa - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Avusturya - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1
19:00
Rukh Brest - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV
19:00
Bodo Glimt - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sarpsborg 08 - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
19:00
Stromsgodset - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
20:30
Qviding - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV
20:30
İzmir BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız
21:00
Viking - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV
22:00
Hollanda - Ukrayna
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV
22:00
Rayo Vallecano - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV
22:00
Avai - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Botafogo SP - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:00
Atletico Mineiro - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Flamengo - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
22:00
Gremio - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV