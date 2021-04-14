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13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 13 Haziran 2021 Pazar maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

13 HAZİRAN 2021 PAZAR BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Haziran 2021 Pazar gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...

01:00
Brasil de Pelotas - Vasco Da Gama
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Vila Nova - CSA
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

01:00
Palmeiras - Corinthians
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

01:00
Santos - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

02:00
Pittsburgh RH - Miami FC
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:00
Charleston - New York RB 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

02:30
Louisville City - Memphis 901
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Rio Grande - Real Monarchs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

03:00
Cruzeiro - Goias
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

03:30
OKC Energy - Birmingham Legion
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:30
New Mexico - Austin Bold
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

04:30
El Paso Locomotive - Colorado Springs
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:00
Orange County - Oakland Roots
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
Phoenix Rising - Tacoma Defiance
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

05:30
San Diego Loyal - LA Galaxy 2
ABD USL Championship
USL Championship Youtube

07:00
Azul Claro Numazu - Kagoshima Utd
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Fujieda MYFC - Imabari
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Tottori - Nagano
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

07:00
Vanraure - YSCC
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kamatamare - Fukushima
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Toyama - Kumamoto
Japonya J3 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Albirex Niigata - Okayama
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Chiba - Verdy
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Kyoto - Kusatsu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Mito - Sagamihara
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
V Varen Nagasaki - Yamaga
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Yamagata - Renofa Yamaguchi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

08:00
Rockdale - Blacktown
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

08:00
Sydney Utd - Marconi
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

08:00
Northbridge Bulls - Wollongong Wolves
Avustralya NPL NSW
Bilyoner TV

08:05
Brisbane Roar - Adelaide United
Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

09:00
Iwata - Kofu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Machida - Blaublitz
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

09:00
Gold Coast - Sunshine Coast
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

09:00
Logan Lightning - Moreton Bay Utd
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

11:00
Brisbane Strikers - Queensland Lions
Avustralya NPL Queensland
Bilyoner TV

12:00
Ehime - Kanazawa
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Omiya Ardija - Tochigi
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

13:00
Ryukyu - Kitakyushu
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV

14:00
Stockport - Hartlepool
İngiltere National League
Bilyoner TV

14:00
Brommapojkarna - Pitea
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
Hammarby - Sandvikens
İsveç Division 1
Bilyoner TV

14:00
Trelleborgs - Varnamo
İsveç Superettan
Bilyoner TV

15:00
PK 35 - KPV
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

16:00
İngiltere - Hırvatistan
UEFA Euro 2020
TRT 1

16:30
Samtredia - Dinamo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:30
Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis
Gürcistan Erovnuli Liga
Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00
Isloch Minsk - Brest
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

17:00
Lulea - Sylvia
İsveç Division 1
Bilyoner TV

17:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF Elit U19 Ligi
FB TV

18:00
Rovaniemi - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Gnistan - Mikkeli
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
Jippo - Jaro
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

18:30
MuSa - VPS
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Avusturya - Kuzey Makedonya
UEFA Euro 2020
TRT 1

19:00
Rukh Brest - Zhodino
Belarus Vysshaya Liga
Bilyoner TV

19:00
Bodo Glimt - Mjondalen
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Lilleström - Haugesund
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Sarpsborg 08 - Brann
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

19:00
Stromsgodset - Rosenborg
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

20:30
Qviding - Trollhattan
İsveç Division 1 Södra
Bilyoner TV

20:30
İzmir BB - A.Erciyes Engelliler
Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi
TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

21:00
Viking - Valerenga
Norveç Eliteserien Ligi
Bilyoner TV

22:00
Hollanda - Ukrayna
UEFA Euro 2020
TRT 1, İçtimai TV

22:00
Rayo Vallecano - Girona
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
Avai - Brusque
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Botafogo SP - Remo
Brezilya Serie B
Bilyoner TV

22:00
Atletico Mineiro - Sao Paulo
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Flamengo - Atletico Mineiro
Brezilya Serie A
Bilyoner TV

22:00
Gremio - Atletico PR
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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