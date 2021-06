13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 13 Haziran 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

01:00

Brasil de Pelotas - Vasco Da Gama

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Vila Nova - CSA

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



01:00

Palmeiras - Corinthians

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

01:00

Santos - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



02:00

Pittsburgh RH - Miami FC

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



02:00

Charleston - New York RB 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



02:30

Louisville City - Memphis 901

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Rio Grande - Real Monarchs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



03:00

Cruzeiro - Goias

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



03:30

OKC Energy - Birmingham Legion

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



04:30

New Mexico - Austin Bold

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



04:30

El Paso Locomotive - Colorado Springs

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:00

Orange County - Oakland Roots

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:30

Phoenix Rising - Tacoma Defiance

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



05:30

San Diego Loyal - LA Galaxy 2

ABD USL Championship

USL Championship Youtube



07:00

Azul Claro Numazu - Kagoshima Utd

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



07:00

Fujieda MYFC - Imabari

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



07:00

Tottori - Nagano

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



07:00

Vanraure - YSCC

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kamatamare - Fukushima

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Toyama - Kumamoto

Japonya J3 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Albirex Niigata - Okayama

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Chiba - Verdy

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Kyoto - Kusatsu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Mito - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

V Varen Nagasaki - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Yamagata - Renofa Yamaguchi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



08:00

Rockdale - Blacktown

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



08:00

Sydney Utd - Marconi

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



08:00

Northbridge Bulls - Wollongong Wolves

Avustralya NPL NSW

Bilyoner TV



08:05

Brisbane Roar - Adelaide United

Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



09:00

Iwata - Kofu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Machida - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



09:00

Gold Coast - Sunshine Coast

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



09:00

Logan Lightning - Moreton Bay Utd

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



11:00

Brisbane Strikers - Queensland Lions

Avustralya NPL Queensland

Bilyoner TV



12:00

Ehime - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Omiya Ardija - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Ryukyu - Kitakyushu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



14:00

Stockport - Hartlepool

İngiltere National League

Bilyoner TV



14:00

Brommapojkarna - Pitea

İsveç Division 1

Bilyoner TV



14:00

Hammarby - Sandvikens

İsveç Division 1

Bilyoner TV



14:00

Trelleborgs - Varnamo

İsveç Superettan

Bilyoner TV



15:00

PK 35 - KPV

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

İngiltere - Hırvatistan

UEFA Euro 2020

TRT 1



16:30

Samtredia - Dinamo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



16:30

Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis

Gürcistan Erovnuli Liga

Gürcistan Erovmuli Liga Youtube



17:00

Isloch Minsk - Brest

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Lulea - Sylvia

İsveç Division 1

Bilyoner TV



17:00

Fenerbahçe - Trabzonspor

TFF Elit U19 Ligi

FB TV



18:00

Rovaniemi - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Gnistan - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

Jippo - Jaro

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



18:30

MuSa - VPS

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Avusturya - Kuzey Makedonya

UEFA Euro 2020

TRT 1



19:00

Rukh Brest - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Bodo Glimt - Mjondalen

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Lilleström - Haugesund

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Sarpsborg 08 - Brann

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



19:00

Stromsgodset - Rosenborg

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



20:30

Qviding - Trollhattan

İsveç Division 1 Södra

Bilyoner TV



20:30

İzmir BB - A.Erciyes Engelliler

Turkcell Ampute Futbol Süper Ligi

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



21:00

Viking - Valerenga

Norveç Eliteserien Ligi

Bilyoner TV



22:00

Hollanda - Ukrayna

UEFA Euro 2020

TRT 1, İçtimai TV



22:00

Rayo Vallecano - Girona

İspanya La Liga 2 Play-Off Final

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



22:00

Avai - Brusque

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Botafogo SP - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - Sao Paulo

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Flamengo - Atletico Mineiro

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Gremio - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV