13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük çoğunluğunda bulutlu bir hava olacakken Karadeniz'in Doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

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13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KONYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. öğle saatlerinden sonra kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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