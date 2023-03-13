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13 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları | Boğalar değişime hazır olun, yengeçler hayallerin gerçek oluyor!
Astrolojiseverler, her gün burçlarını hangi gelişmelerin beklediğini merak ederek günlük burç yorumu aramaları yapıyor. Peki bugün burçlar bize neler söylüyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün aşk, para, aile, iş hayatında neler bekliyor? İşte 13 Mart 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...
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