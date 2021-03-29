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Balıkesir'de 13 okulda mutasyonlu virüs alarmı! Yüz yüze eğitime ara verildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde mutasyonlu kovid-19 virüs vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Okullara sıçrayan virüs nedeniyle toplam 13 okulda eğitime 10 gün ara verildi.

Balıkesir'de 13 okulda mutasyonlu virüs alarmı! Yüz yüze eğitime ara verildi

Yüz yüze eğitime ara verilen yerlerden biri de Balıkesir Gönen oldu. Kentteki 13 okulda koronavirüs vakası ve temaslı bir çok kişi bulunması nedeniyle eğitime geçici süre ara verildi.

Buna göre aşağıda belirtilen okullarda 29 Mart Pazartesi tarihinden itibaren yüz yüze eğitime 10 Gün ara verildi.

İşte o okullar;

*Şehit Abdullah Tayyip İmam Hatip Ortaokulu

*Mirciler Meslek Teknik Anadolu Lisesi

*Mehmet Efendi İHOO

*Gönen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

*Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi

*Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altıeylül Ortaokulu

*Gönen Anadolu Lisesi

*Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi

*Kadir Köker Ortaokulu

*Mehmet Ahmet Genç İlkokulu

*Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

*Atatürk İlkokulu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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