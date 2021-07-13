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13 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12:20'de Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" filmi alt yazılı yayınlanıyor. İşte 13 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı...

13 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı | Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 13 Temmuz 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:20 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 15:50'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" TRT 1 ekranlarında oluyor.

13 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Vuslat

10:35 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası" (Altyazılı)

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