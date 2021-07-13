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13 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari TV'de ilk kez FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal Şef Akademi Doğada yeni bölümüyle devam ediyor. Akşam ise Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı.

13 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Oluversin Gari TV'de ilk kez FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 13 Temmuz 2021 Salı FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 16:30'da Fulya ile Umudun Olsun programının yeni bölümlerini ekrana veriyor. Akşam ise Oluversin Gari filmi TV'de ilk kez Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

13 TEMMUZ 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:45 Mucize Doktor

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Oluversin Gari

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