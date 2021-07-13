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13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlar olurken akşam ise kanalın heyecanla beklenen dizisi Baht Oyunu izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de

Ekranların sevilen kanalı Kanal D'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 13:00'da Magazin D Yaz ekranlarda olurken 16:15'te efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam kuşağında ise Baht Oyunu izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

13 TEMMUZ 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Magazin D Yaz

16:15 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Baht Oyunu

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