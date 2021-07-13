13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Baht Oyunu yeni bölümüyle Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? programı ekranlar olurken akşam ise kanalın heyecanla beklenen dizisi Baht Oyunu izleyici karşısına geçiyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı...

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Ekranların sevilen kanalı Kanal D'de bugün ne olduğu merakla aratılıyor. 13:00'da Magazin D Yaz ekranlarda olurken 16:15'te efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleriyle izleyici karşısına geçiyor. Akşam kuşağında ise Baht Oyunu izleyiciyle buluşuyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Kanal D yayın akışı... 13 TEMMUZ 2021 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Magazin D Yaz 16:15 Aşk-ı Memnu 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Baht Oyunu