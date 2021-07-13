Dünya'ya devasa büyüklükte asteroitler çarptı!Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca LapadulaKurban Bayramı tatili kimleri kapsıyor 2021? 9 günlük bayram tatili kimleri kapsayacak?Yolcu otobüsü 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 34 ölü, 10 yaralıHilal Altınbilek - Metin Hara aşk mı yaşıyor, birlikte mi? Hilal Altınbilek ve Metin Hara sevgili mi?Anne babaya kurbandan pay verilir mi? Kurban eti kimlere dağıtılır?Cemile Çiğdem Canyurt'un eşi kim? Mertkan Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?13 Temmuz 2021 spor manşetleri | Transferde hareketli günlerCemile Çiğdem Canyurt dünyaevine girdi! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi düğünde doyasıya eğlendi!Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Zeki İnal istifa mı etti? Neden istifa etti?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 13 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

13 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. Güne Sevcan'la Lezzet Yolunda ve Kalp Atışı dizilerinin tekrar bölümleriyle başlayan Show TV'de akşam sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümleriyle ekranda oluyor. İşte 13 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı...

13 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışı | Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 13 Temmuz 2021 Salı Show TV yayın akışına yer verdik. 13:00'da Bir Şansım Olsa ekranlarda olurken hemen ardından Kuzey Yıldızı İlk Aşk tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Akşam ise sevilen program Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show TV ekranlarında oluyor...

13 TEMMUZ 2021 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI


06:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

07:30 Kalp Atışı

11:30 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT