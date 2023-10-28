13 yaşındaki kız çocuğuna para teklifinde bulanarak kandırmaya çalıştı! Hiç hesaplamadığı durumla karşılaştı, herşeyi itiraf etti!

Mide bulandıran olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 24 Ekim günü yaşandı

İhlas Haber ajansının edindiği bilgilere göre ; Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğunu takip eden F.A., okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğunun önünü kesti. Çocukla çay içmek için 10 bin lira teklif eden adam, kız çocuğuna "ben depremzedeyim, babamı depremde kaybettim, psikolojim bozuk" yalanını söyledi.

"BENİ EMLAKÇI FUAT GÖNDERDİ"

Çay içmeyi kabul etmeyen kız çocuğunun sonraki gün evine giden F.A. kapıyı çaldı ve "Beni emlakçı Fuat gönderdi" dedi. Bunun üzerine arkasında çocuk kilidi takılı olan kapıyı yarım açan kız çocuğu karşısında F.A.'yı görünce kapıyı kapatmak istedi. Eliyle iterek kapıyı açmaya uğraşan F.A. kilit nedeniyle kapıyı açamayınca kapıyı yüzüne kapattı. Yüzüne kapanan kapının ardından adam evden hızlıca uzaklaştı.

DURUMU ÖĞRENEN BABA O ŞAHSI YAKALADI

Kızının yaşadıklarını öğrenen baba arkadaşlarıyla beraber F.A'yı bularak boş bir araziye götürdü. Arazide baba F.A.'dan çocuğuna yaptıklarını anlatmasını istedi. Babanın sorularına cevap veren adam, yalan söyleyince baba ve arkadaşları tarafından darp edildi.

İTİRAF ANLARINI KAMERAYA ALDI

Kız çocuğunu takip ederek evine girmeye çalışan adamın itirafları, babanın arkadaşı tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Baba ve arkadaşlarının dövdüğü ve her şeyi itiraf ettirdiği F.A'nın polise teslim edilmeden serbest bırakıldığı öğrenildi.