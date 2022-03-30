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  3. 13 yaşındaki kız hemcinsleri tarafından darp edildi!

13 yaşındaki kız hemcinsleri tarafından darp edildi!

13 yaşındaki genç kız hem yaşıtı hem de hemcinsi olan kişiler tarafından darp edildi

13 yaşındaki kız hemcinsleri tarafından darp edildi!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki kız öğrenci D.K. aynı yaşta olduğu 4 hemcinsi ile okulda tartıştı. Tartışmayı dışarı taşıyan D.K'nın yaşıtları okuldan çıktıktan sonra D.K'yı darp etti. Saldırı sonucu yaralanan D.K olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

13 yaşındaki kız hemcinsleri tarafından darp edildi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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