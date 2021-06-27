Soğukkanlılığı pes dedirtti! 13 yaşındaki kız üvey annesini önce dövdü sonra öldürdü!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki kız çocuğu, 56 yaşındaki kadını önce İngiliz anahtarıyla darp etti ardından da bıçaklayarak öldürdü. Taksiye binerek kaçan küçük kız taksi şoförünün ihbarıyla yakalandı.
Reşadiye Mahallesinde meydana gelen olayda fabrika işçisi İ.O., gece vardiyasından sonra sabah saatlerinde evine gelip uyudu. Uyandığında eşinin eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.
Kapıyı kırarak içeri giren İ.O., eşini kanlar içinde görünce hemen 112'ye haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri 13 yaşındaki E.N.O'nun evde olmadığını tespit edince arama başlattı.
Cinayeti işledikten sonra taksiyle kaçan E.N.O'.nun şüpheli hareketlerini fark eden şoför İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.
Taksiyi İstanbul Silivri ilçesinde durduran ekipler E.N.O.'yu gözaltına aldı.
E.N.O.'nun polisteki ilk ifadesinde, üvey annesiyle tartıştığını sonrada İngiliz anahtarıyla darp edip bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.