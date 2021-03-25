13 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunan Sinan Çetin'e iyi hal indirimi!

Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sinan Çetin'in 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. 15 yıl hapis cezası, takım elbise giydiği gerekçesiyle 'iyi hal' indirimi ile 12 buçuk yıla düşürülen Çetin için verilen bu karar tepkilere neden oldu.

ÖĞRETMENİNE ANLATINCA ORTAYA ÇIKTI

2020 yılının Mart ayında yeğeni Ş.Ü.Ç.'yi aracıyla okula bırakan Sinan Çetin hakkında 2020 yılının Mart ayında cinsel istismar davası açıldı. Küçük kızın okuldaki öğretmenine, amcasının kendisine istismarda bulunduğunu anlatması üzerine duruma tepkisiz kalamayan öğretmen, Ş.Ü.Ç.'yi karakola götürdü. Pedagoglar eşliğinde ifadesine başvurulan kız çocuğunun anlattıklarının ardından annesi aranarak karakola çağırıldı. Durumdan habersiz genç kadın amca Sinan Çetin ile birlikte karakola gidince acı gerçeği öğrendi.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Mart ayında açılan davada kendisine yönelik suçlamaları reddeden amca Sinan Çetin, yeğeninin kendisinden sürekli para istediğini, kendisi taleplerini karşılamayınca da annesiyle birlikte kendisine komplo kurulduğunu ifade etti.

"DAMADINI TANIK OLARAK GÖSTERDİ"

Hakim, zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verirken bir sonraki duruşmada tanık olarak bulunan Çetin'in damadı Yusuf Topal, hem sanığı hem de mağduru tanıdığını ve kız çocuğunu çok kez kıraathane önünde gördüğünü söyledi. Kendisine kimi beklediğini sorduğunda amcasını beklediğini ve kendisine para vereceğini söylediğin ileri süren Topal, Ş.Ü.Ç.'nin kendisinden de para istediğini iddia etti.

Anne Selma K. ise suçlamaları reddederek bir kez bile amcadan para istemediklerini savundu.

TAKIM ELBİSEDEN İYİ HAL İNDİRİMİ

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın işlediği suçun sonucunu ve eylemin zincirleme gerçekleşmesini gözönünde bulundurarak Çetin hakkında 15 yıl hapis kararı verdi. Ancak takım elbise giyen Çetin'e iyi hal indirimi uygulandı ve cezası 12 yıl 6 aya indirildi.