135 TL değerindeki The Division ücretsiz oldu!
Oyun dünyasınında oyuncuları en çok sevindiren gelişmelerden birisi olan ücretsiz oyunlara bir yenisi daha eklendi. Ubisoft'un çok satan oyunu The Division, ücretsiz oldu.
Dünyanın en büyük oyun firmalarından Ubisoft, çok satan oyunu The Division'ı ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Oyunu bir kere ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyen oyuncular, sonsuza dek oyuna sahip olabilecekler. Bu kısa süreli ücretsiz kampanya, The Division'ın 135 TL değerindeki standart sürümünü kapsıyor.
Ubisoft The Division oyununu Mart 2016'da piyasada sürmüştü. Etkileyici bir hikayeye sahip olan oyun, New York City'de küresel bir pandeminin ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken The Division, dünya genelinde 10 milyondan fazla kopya satarak müthiş bir başarıya ulaşmıştı.
Ücretsiz The Division kampanyası bir hafta boyunca sürecek ve 8 Eylül TSİ 10.00'da sona erecek. Kampanya yalnızca Tom Clancy's The Division Standard Edition versiyonu için geçerli.
Oyunun Uplay sayfasına gitmek için tıklayınız.
THE DİVİSİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-6100 veya daha iyisi
- RAM: 6GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 2 GB VRAM (günümüz dengi NVIDIA GeForce GTX 760), AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM veya daha iyisi
- DirectX: Version 11
- Boş Alan: 40 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-3770, AMD FX-8350 veya daha iyisi
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 veya daha iyisi
- DirectX: Version 11
- Boş Alan: 40 GB