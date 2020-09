Dünyanın en büyük oyun firmalarından Ubisoft, çok satan oyunu The Division'ı ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. Oyunu bir kere ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyen oyuncular, sonsuza dek oyuna sahip olabilecekler. Bu kısa süreli ücretsiz kampanya, The Division'ın 135 TL değerindeki standart sürümünü kapsıyor.

Ubisoft The Division oyununu Mart 2016'da piyasada sürmüştü. Etkileyici bir hikayeye sahip olan oyun, New York City'de küresel bir pandeminin ortasında geçiyor. Açık dünyası, multiplayer özellikleri ve görsel kalitesiyle de dikkat çeken The Division, dünya genelinde 10 milyondan fazla kopya satarak müthiş bir başarıya ulaşmıştı.

Ücretsiz The Division kampanyası bir hafta boyunca sürecek ve 8 Eylül TSİ 10.00'da sona erecek. Kampanya yalnızca Tom Clancy's The Division Standard Edition versiyonu için geçerli.

Oyunun Uplay sayfasına gitmek için tıklayınız.

THE DİVİSİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (sadece 64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-6100 veya daha iyisi

RAM: 6GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 2 GB VRAM (günümüz dengi NVIDIA GeForce GTX 760), AMD Radeon HD 7770 2 GB VRAM veya daha iyisi

DirectX: Version 11

Boş Alan: 40 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri