136 erkeğe tecavüz etmişti! O sapık için ağır ceza

Taciz ve tecavüzde toplam 159 suçu bulunan ve erkekleri hedef alan sapık için nerede hapis yatacağı belli oldu.

Manchester'da görülen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi, 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulunmuştu. Sinaga'nın kulüp ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği ve sonra ilaçla uyuttuğu bu kişilere tecavüz ettiği, ayrıca tecavüzleri videoya kaydettiği belirtildi.

İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

İNGİLTERE'NİN EN KORKUNÇ TECAVÜZÜSÜ

Sinaga, çevresi tarafından sessiz ve sakin biri olarak tanımlanıyor. Sinaga'yı yakalayan polis şefi Ian Rushton, azılı suçlu hakkında "İngiltere tarihinin gördüğü en korkunç tecavüzcü" yorumunu yapmıştı.

Reynhard Sinaga, "Canavar Malikanesi" olarak anılan cezaevine nakledildi. Çocuk istismarcısı Ian Watkins, tecavüzcü John Worboys ve katil Jeremy Bamber gibi suçluların da yattığı Wakefield Cezaevi'nde yatacak.

Bir yargıcın "İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü" dediği Sinaga, kurbanlarından birinin ayılıp polisi aramasıyla 2017'de yakalandı.

ÖLÜ TAKLİDİ YAPARAK İLİŞKİYE GİRMEK İSTİYORLARDI

Kendine özellikle genç erkekleri kurban seçen Sinaga, savunmasında "Ölü taklidi yaparak cinsel ilişkiye girmek istiyorlardı" diye konuştu. Hakim ise seri tecavüzcünün açıklamalarını "gülünç" bulduğunu söyledi.

18 yaşındaki bir rugby oyuncusu, mahkemede tanıklık ederek sapık tecavüzcünün elinden nasıl kurtulduğunu anlattı.

İsmi açıklanmayan genç kurban, uyandığında bir yatakta olduğunu, pantolonunun bileklerine indirilmiş durumda olduğunu ve Sinaga'nın onu taciz etmekte olduğunu gördüğünü açıkladı.

190 cm boyuncaki genç sporcu, kendine gelip durumu fark ettiğinde Reynhard Sinaga'ya vurmaya başladı. Rugby oyuncusu, sapık adamı öyle kötü dövdü ki, Saniga beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Tecavüzü kaydettiği cep telefonunu cebinde unutan Saniga, kurbanın anlattıklarından sonra mide bulandıran görüntülerin izlenmesiyle yakalanarak tutuklandı.

Duruşmada yargıç, İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.