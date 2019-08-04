13'üncü kattan ölüme atladı! Merdiven penceresinden kendini boşluğa bıraktı

Antalya'da 45 yaşındaki Ali Y., 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Antalya Kepez'in Gazi Mahallesi TOKİ B1-2/14 Blok'ta gerçekleşti. Mersin'den iki kızı ve eşiyle birlikte Antalya'ya gelen Ali Y., bir süre önce ev satın aldı. İnşaatlarda yalıtım işi yapan Ali Y., çalıştığı şirket iflas edince işsiz kaldı. 3 aydır işsiz olan Ali Y., bunalıma girdi.

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KENDİNİ MERDİVEN PENCERESİNDEN BOŞLUĞA BIRAKTI

Bugün akşam saatlerinde eşiyle otururken aniden 8'inci kattaki evlerinden 13'üncü kata çıkan Ali Y., merdiven penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan B.Y., eşini yerde hareketsiz gördü. Çağrılan 112 ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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