14 Ağustos 2021 Cumartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor!

Ülkemizin bazı bölgelerinde sel felaketleri yaşanırken vatandaşlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Biz de bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimizde yer verdik. Hava sıcaklığının Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki 14 Ağustos 2021 Cumartesi hava nasıl olacak? İşte il il hava tahminleri...

14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile K. Maraş çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu , hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Trabzon ile Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların, yerel olarak şiddetli ve yer yer aşırı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 27°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinde Batı Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu ilk saatler ile gece saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatı, öğle saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 ilk saatlerde 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatler ile gece saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde Batı Akdeniz’in batısında yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, ilk saatlerde batısında yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.