14 Aralık ATV Yayın Akışı | Esra Erol'da yeni bölümde ne olacak?
14 Aralık Pazartesi ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında Müge Anlı'nın sunduğu türlü olayların çözüldüğü "Tatlı Sert" programı yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...
14 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise ekranların sevilen yüzü "Esra Erol'da" yeni bölümü ile 16.20'de izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...
ATV 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
22:00 Bitirim İkili
ESRA EROL'DA SON BÖLÜM YAŞANANLAR
19 yaşındaki kayıp olan Ümmü’yü Esra Erol buldu! Ümmü ailesine yanına dönecek mi? Kadriye Hanım, gelinliği ile Celal Bey de damatlığıyla stüdyoya gelecek! Kadriye Hanım’ın 43 yıllık hayali gerçek oldu! Fatma, Hasan’ı affedecek mi? Canlı yayına gelecek olan kişi kim? Aysel Ballı, kocam Recep'i zorla elinde tutuyor diyen Emine Hanım’ın kocası Recep, karısını aldattığını kabul etti. Yayına bağlanan Aysel, çocuğumun 10 yıldır Recep ile birlikteyiz, çocuğumun babası Recep dedi. Aysel ve Recep stüdyoya gelecek mi? İki çocuğunu da aldı, kocasının en yakın akrabasına kaçtı! Ebru’yu ve çocukları Esra Erol buldu! Ebru, iki çocuğunu da babalarına vermeyi kabul etti!