14 Aralık ATV Yayın Akışı | Esra Erol'da yeni bölümde ne olacak?

14 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise ekranların sevilen yüzü "Esra Erol'da" yeni bölümü ile 16.20'de izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi ATV yayın akışı...

ATV 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

22:00 Bitirim İkili

ESRA EROL'DA SON BÖLÜM YAŞANANLAR

19 yaşındaki kayıp olan Ümmü’yü Esra Erol buldu! Ümmü ailesine yanına dönecek mi? Kadriye Hanım, gelinliği ile Celal Bey de damatlığıyla stüdyoya gelecek! Kadriye Hanım’ın 43 yıllık hayali gerçek oldu! Fatma, Hasan’ı affedecek mi? Canlı yayına gelecek olan kişi kim? Aysel Ballı, kocam Recep'i zorla elinde tutuyor diyen Emine Hanım’ın kocası Recep, karısını aldattığını kabul etti. Yayına bağlanan Aysel, çocuğumun 10 yıldır Recep ile birlikteyiz, çocuğumun babası Recep dedi. Aysel ve Recep stüdyoya gelecek mi? İki çocuğunu da aldı, kocasının en yakın akrabasına kaçtı! Ebru’yu ve çocukları Esra Erol buldu! Ebru, iki çocuğunu da babalarına vermeyi kabul etti!