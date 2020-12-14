14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da yerli sinema filmi "Recep İvedik" Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.00 Gelinim Mutfakta

14.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Recep İvedik

22.15 İyi Aile Babası

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Aralık 2020'de yayınlanan 595. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Gamze Karademir-Güllüzar Karademir çiftleri "Su Muhallebisi" için yarıştılar!

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 96 puanla Gizem oldu. Günün en çok puanını alan gelin Aysun ve Gizem oldu. Kura çekilişinde ise Gizem kazandı. Yarışmaya veda eden yarışmacı Gamze ve Gülizar Hanım oldu.