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  3. 14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 14 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi ekranlarda olacak. İşte Kanal D 14 Aralık Pazartesi yayın akışı...

14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

14 Aralık Pazartesi yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Güne "Neler Oluyor Hayatta" adlı magazin programı ile başlarken, günün ikinci yarısında ise sevilen yemek yarışması "Gelinim Mutfakta" yeni bölümüyle seyirci karşısında yerini alacak. Akşam kuşağında da yerli sinema filmi "Recep İvedik" Kanal D ekranlarında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 14 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...

14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

KANAL D 14 Aralık 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.00 Gelinim Mutfakta
14.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Recep İvedik
22.15 İyi Aile Babası

14 Aralık Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Aralık 2020'de yayınlanan 595. Bölümde Gizem Sancaktar-Semra Sancaktar, Aysun Kuşatan-Nurten Kuşatan, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Gamze Karademir-Güllüzar Karademir çiftleri "Su Muhallebisi" için yarıştılar!

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 96 puanla Gizem oldu. Günün en çok puanını alan gelin Aysun ve Gizem oldu. Kura çekilişinde ise Gizem kazandı. Yarışmaya veda eden yarışmacı Gamze ve Gülizar Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM (14 Aralık) TANITIM İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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